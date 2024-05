ELF-Rivalität So liefen die Duelle zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy

21. August 2022: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy 23:21

Das Rückspiel in Fires Debüt-Saison war noch dramatischer. Fire – inzwischen mit Quarterback Jadrian Clark – ging mit einer 20:9-Führung ins letzte Viertel und verspielte sie noch. Mit 28 Sekunden auf der Uhr ging Frankfurt mit 21:20 in Führung. Aber das reichte: Fire kam bis an de 25-Yards-Linie der Galaxy, nah genug für ein Field Goal. Das Problem: Einen nominellen Kicker gab es nicht. Also trat Rene Hanßen an, eigentlich Defensive Back – und nagelte das Ding aus 43 Yards zwischen die Torstangen zum Sieg.