Bye Week und Play-off-Halbfinale So geht es für Rhein Fire jetzt weiter

Am kommenden Wochenende stehen dazu die Duelle zwischen Stuttgart Surge und den Wroclaw Panthers (Sonntag, 10. September, 14 Uhr) sowie Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder (Samstag, 9. September, 15 Uhr) an. Auf die Stuttgarter kann Fire im Halbfinale nicht treffen; als Seed Nummer drei würde Surge dort automatisch in Wien spielen, da Fire den schwächsten verbliebenen Gegner bekommt. Sollte Surge also gewinnen, träfe Fire auf den Sieger aus Galaxy gegen Thunder. Gewinnen die Panthers dagegen in Stuttgart, wären sie in Duisburg zu Gast.