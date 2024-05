Dane Brugler und sein „Beast“ So bewertet Amerikas Draft-Guru Rhein Fires Neuzugang

Ein Name verbindet Brugler und seinen Draft Guide in diesem Jahr dann auch mit Rhein Fire. Und dieser Name gehört Hugo Klages, dem Defensive Tackle, den Rhein Fire am Dienstag als Neuzugang für die kommende Saison der European League of Football (ELF) bekannt gegeben hatte. Brugler hat Klages von der University of Massachusetts in seinem Beast aufgeführt: als Nummer 105 von insgesamt 174 Defensive Tackles, die Brugler als Draft-relevant eingestuft hatte.