„Für diese Sachen lebe ich“ So läuft die Arbeit in der Videocrew von Rhein Fire

Denn auch abseits des Platzes ist der Anspruch bei Rhein Fire hoch. Jedes Training und Spiel wird aus drei Perspektiven gefilmt. Das sind also vier Tage in der Woche, an denen es mindestens drei Personen braucht. Personen wie Königs, die das neben ihrem regulären Job bislang als Hobby betreiben. „Wir sind genau so ein Team wie das Team. Nur so funktioniert das Ganze“, betont er.