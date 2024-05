Sieg über Centurions Rhein Fire startet standesgemäß in neue Saison

Die Centurions begannen das Rhein-Derby mit einem sehr langen Ballbesitz, beinahe die erste Hälfte des Viertels dauerte er an. Am Ende stand aus Fire-Sicht aber lediglich ein Field Goal, sodass die Kölner mit 3:0 in Führung gingen. Rhein Fire brauchte danach noch ein wenig, um in Gang zu kommen. Der eigene erste Ballbesitz endete nach drei Versuchen, die Defense ließ danach eigentlich einen Touchdown zu – hätte der Kölner Wide Receiver Valentin Rödinger den Pass von Quarterback Isaiah Weed, den er schon in den Händen hatte, auch fangen können.