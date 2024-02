Neuer Wide Receiver Rhein Fire holt Finnen als Mahoungou-Ersatz

Sagne hat in seiner Laufbahn schon mehrere Jahre in Deutschland gespielt, von 2016 bis 2019 in der German Football League für die Dresden Monarchs und Frankfurt Universe, jeweils mit guten Zahlen. In seiner letzten Saison in Frankfurt fing er in zwölf Spielen 61 Pässe für 916 Yards und 15 Touchdowns. Das sind recht ähnliche Werte wie die von Mahoungou 2023: 60 Pässe für 984 Yards und elf Touchdowns in zehn Spielen der regulären Saison.