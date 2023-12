Suche nach Mahoungou-Ersatz Finnischer Wide Receiver im Visier von Rhein Fire?

Der Abgang Mahoungous wiegt schwer, keine Frage. Alleine die Zahlen geben das her: Mit 60 gefangenen Pässen für 984 Yards und elf Touchdowns in der regulären Saison gehörte er 2023 zur Elite der European League of Football. Offensive Coordinator Andrew Weidinger sagte im Saisonverlauf mal über ihn: „Es ist wie einen extra amerikanischen Spieler zu haben, so gut ist er. Wenn es darum geht, uns aus einer schwierigen Situation herauszuholen, dann tut er das. Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen.“