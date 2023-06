Kicker bei Rhein Fire Sebastian van Santen will Spiele entscheiden

„Es wird von Woche zu Woche besser. So soll es auch weitergehen“, sagt van Santen, der sich über den Rückhalt von Trainern und Mitspielern freut. Das in ihn gesetzte Vertrauen will van Santen mit Leistung zurückzahlen. „Bislang kam es noch nicht auf meine Punkte an, weil die Mannschaft auch so stark genug war, die Spiele zu entscheiden. Aber irgendwann will ich natürlich auch einmal in die Situation kommen, ein Spiel mit einer meiner Aktionen zu entscheiden“, so van Santen.