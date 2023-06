Starke Offensive Line, aggressive Defense Rhein Fire schlägt Galaxy - das fiel auf

Keine Punts: Stimmt nicht ganz, dreimal hat Rhein Fire schon die Option des Punts gewählt. Aber viermal beim vierten Versuch eben nicht - dreimal erfolgreich. Zweimal führten lange Pässe von Clark auf Anthony Mahoungou dabei zu Touchdowns (einmal direkt, einmal per Lauf kurze Zeit später). Nur einmal zu Beginn des dritten Viertels klappte ein vierter Versuch nicht und Rhein Fire musste den Ball tief in der Frankfurter Hälfte abgeben, statt Punkte zu machen. Alles in allem aber eine sehr gute Quote. Besser jedenfalls als die beim dritten Versuch: Nur drei von elf wandelte Rhein Fire in ein First Down um. Ausbaufähig.