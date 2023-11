Safety gibt Abschied bekannt Freeman verlässt Rhein Fire

Freeman war im Juli und während der vergangenen Saison verpflichtet worden, um TJ Morrison zu ersetzen, der sich schwer am Knie verletzt hatte. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft in Europa spielte der 25-Jährige beim Sieg in Paris und auch anschließend stand er in jedem Spiel an der Seite von Omari Williams als Safety auf dem Feld. In den acht Einsätzen (inklusive Play-offs) verzeichnete Freeman 37 Tackles, einen Sack und eine Interception. Letztere gelang ihm im letzten Viertel des Finals gegen Stuttgart Surge.