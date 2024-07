Running Back von Rhein Fire „Sergej Kendus ist ein ELF-Starter“

Auch am vergangenen Samstag in Madrid lieferte der Brite wieder ab, 26 Laufversuche bekam er und machte daraus 184 Yards sowie drei Touchdowns. Die European League of Football (ELF) führt er unter allen Running Backs mit weitem Vorsprung an. In dieser Saison und in der gesamten Historie der Liga. Natürlich will Fire so jemanden so oft wie möglich auf dem Platz sehen.