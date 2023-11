Rhein Fires Rivale Frankfurt Galaxy trennt sich von Quarterback Sullivan

Sullivan hat in seinen drei Jahren in Frankfurt insgesamt 866 Pässe geworfen, von denen 561 für 6644 Yards und 70 Touchdowns ankamen. In seiner ersten Saison gewann Frankfurt neun Spiele bei einer Niederlage und holte den Titel, in der zweiten Saison wurden die Play-offs mit einer 8-4-Bilanz knapp verpasst. 2023 wurde mit zehn Siegen bei zwei Niederlagen beendet, in den Play-offs war im Halbfinale Schluss. Sullivan war nie für seine spektakuläre Spielweise bekannt, aber für seine Genauigkeit und seine wenigen Fehler.