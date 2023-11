Konkurrent in der ELF Das ist der neue Quarterback von Rhein-Fire-Rivale Frankfurt

Insgesamt war Zharadka sechs Jahre Quarterback bei den Italienern und gewann dort 2017, 2018 sowie 2019 die nationale Meisterschaft. Zuvor spielte Zharadka, der seine Football-Karriere 2005 in den USA an der High School und am College begann, auch schon einige Jahre in Europa. Darunter 2013 ein Jahr bei den Kirchdorf Wildcats in der deutschen GFL2.