43:17 in der Schweiz Rhein Fire erfüllt Pflichtaufgabe ohne Probleme

Schon mit Beginn der zweiten Hälfte hatten die Rheinländer begonnen, mehr zu rotieren und einige Spieler zu schonen. Am Safety zum Beispiel war in der Defense Benjamin Barnes beteiligt, der Omari Williams ersetzte (für den wiederum Max Richter eine Reihe nach hinten rückte). Nach dem Safety wurde das noch mehr, so durfte zum Beispiel Backup-Quarterback Rohat Dagdelen so früh wie noch nie in dieser Saison übernehmen (mit etwa acht Minuten zu spielen im dritten Viertel). Aber auch Spieler wie Glen Toonga, Harlan Kwofie oder Willie Patterson hatten neben Quarterback Jadrian Clark bereits Feierabend.