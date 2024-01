Rhein-Fire-Quarterback Jadrian Clark „Ich wünschte, ihr könntet alles sehen, was Rhein Fire so besonders macht“

2024 kehrt der US-Amerikaner zurück zu Rhein Fire, es wird bereits sein drittes Jahr in Düsseldorf sein und seine erste Spielzeit in seinen 30ern – Clark feiert im April runden Geburtstag. Darauf angesprochen wurde er am vergangenen Donnerstag in der Webshow der European League of Football (ELF) auch gefragt, was ihn nun noch antreibe. „Es ist schwieriger oben zu bleiben, als nach oben zu kommen“, stellte Clark klar.