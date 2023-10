„Würde gerne verlängern“ Clarks Plan mit dem Master in Bristol und der Rückkehr zu Rhein Fire

Wobei auch das nur teilweise richtig ist, denn Clark wird die freie Zeit in der European League of Football auch nutzen, um an der „University of the West of England (UWE)“ in Bristol seinen Master of Business Administration (MBA) zu machen. Geplant war das immer schon, nachdem Clark noch in den USA seinen Bachelor abgeschlossen hatte, doch fehlte zuletzt die Zeit. „Ich war immer so beschäftigt mit Football und dem Leben in Europa“, erklärte Clark im Gespräch mit unserer Redaktion.