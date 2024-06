Gastspiel in Berlin Offensive von Rhein Fire „immer noch die beste der Liga“

Berlin Thunder steht nach vier Wochen in der European League of Football (ELF) bei zwei Siegen und zwei Niederlagen, bevor es am Sonntag (16.25 Uhr) zum Duell mit Rhein Fire (3-1) kommt. Und wenn Fires Linebacker Flamur Simon sagt, Berlin „könnte aber auch 4-0 stehen“, dann meint er damit unter anderem das Spiel am vergangenen Wochenende bei den Vienna Vikings. Da lag Thunder im Schlussviertel 20:9 vorne, verlor aber doch noch mit 20:25.