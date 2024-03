Wichtige Lücke geschlossen Rhein Fires Offensive Line will auch 2024 dominieren

Auf den zweiten muss das aber nicht zwingend so sein. Denn Fire verfügte im Vorjahr schon über mehr Spieler mit Top-Potenzial, als auf dem Platz stehen können. Es wurde deshalb viel rotiert. Auch dadurch schaffte es Nick Wiens am Ende ins All-Star-Team, obwohl er laut Spielbericht nur drei der 14 Saisonspiele Starter war. So soll es auch 2024 sein: „Wir wollen unsere sieben, acht Jungs haben, die darum kämpfen, zu starten“, erklärt Timur Beckmann, Director of Player Personnel. Spieler, die nur für mehr Tiefe sorgen, soll es im Kader nicht geben: „Die Luft für Projekte wird in der ELF immer dünner.“