Er erzielte sogar einen Touchdown Rhein Fire verliert wichtigen Baustein in der O-Line

Wiegand war in der abgelaufenen Saison ein entscheidender Faktor beim Gewinn der Meisterschaft und brachte seine 1,97 Meter und 136 Kilo ein, um Rhein Fires Offensive Line zur mit Abstand besten der Liga zu machen. Zwar stehen beim Football gewöhnlich eher die Quarterbacks, Running Backs oder Wide Receiver im Fokus. Wie wertvoll Wiegand für das Team war, verdeutlicht aber bereits, dass er auf einer Top-100-Liste der besten Spieler der Liga, die die European League of Football (ELF) veröffentlichte, auf Platz 26 einlief. Die Nominierung fürs All-Star Game war da fast schon folgerichtig. Leander Wiegand, dessen Bruder Laurin ebenfalls bei Rhein Fire spielt, gelang in der abgelaufenen Saison sogar das für seine Position ungewöhnliche Kunststück, einen Touchdown zu erzielen.