61:23 in Hamburg Rhein Fire nutzt desolaten Start der Sea Devils zu deutlichem Sieg

Direkt nach Wiederbeginn zeigte Rhein Fire einen blitzsauberen Drive, bei dem TJ Alexander als Running Back sehr erfolgreich unterwegs war. Am Ende stand Leon Höltker in der Endzone völlig frei, Clark sah ihn – Touchdown. Hamburg ging nach drei Versuchen wieder vom Feld, McKnight trug den Punt weit zurück und es gab auch noch eine Strafe. Fire war also direkt wieder an Hamburgs 13-Yards-Linie und es reichte einziger Spielzug, in dem Clark auf Max Siemssen warf, und der nächste Touchdown war da. 61:16 stand es und es waren noch über zehn Minuten im dritten Viertel zu gehen.