Duell mit Berlin Rhein Fire ist in der entscheidenden Statistik besser

Düsseldorf · Statistisch gesehen ist die Offensive von Berlin Thunder in vielen Punkten besser als die von Rhein Fire. In einer ganz entscheidenden aber nicht. Für Berlin geht es im Duell am Sonntag deshalb um nichts mehr, während Fire um die beste Play-off-Platzierung kämpft.

17.08.2024 , 09:37 Uhr

Von Tino Hermanns