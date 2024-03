Sebastien Sagne Warum Rhein Fire den perfekten Mahoungou-Ersatz gefunden hat

Was dessen ehemaliger Coach ebenfalls an Sagne schätzt, sind sein Footballwissen und seine Art als Anführer. „Er kann Coaching annehmen, aber auch geben“, erklärt Mattingly. Sagne sei zudem ein sehr „intensiver“ Spieler, was an mancher Stelle auch mal negativ ausgelegt werde. Nicht so in der ELF: „Auf diesem Level werden viele Leute zu schätzen wissen, wie wichtig ihm das Spiel ist. Er macht das nicht nur zum Spaß. Er will Footballspiele gewinnen und wenn das nicht klappt, ist er nicht glücklich darüber. Aber nicht auf eine schlechte Art, er ist ein Wettkämpfer.“