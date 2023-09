Viel Lauf und viel Druck Rhein Fire gewinnt mit neuen Ansätzen

Personal: In etwa 20 Prozent aller Spielzüge hatte Fires Offensive in dieser Saison vier Wide Receiver auf dem Rasen. Das ist der höchste Wert unter allen Personal-Kombinationen. In Frankfurt spielte Fire aber kaum einmal mit vier Wide Receivern. Stattdessen wurde die Quote an Formationen mit zwei Tight Ends oder zwei Running Backs (oder beidem) nach oben geschraubt. Es gab sogar zwei Spielzüge gänzlich ohne Wide Receiver, beide Male lief Glen Toonga dabei aus kurzer Distanz in die Endzone. Auch daran war Fires veränderter Ansatz zu erkennen (und Tendenzen dahin gab es in den beiden Spielen zuvor auch schon).