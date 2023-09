Patterson verletzt Robitaille gibt im ELF-Finale sein Comeback für Rhein Fire

Robitaille hatte sich am vierten Spieltag der laufenden Saison in Köln an der Schulter verletzt und war seither ausgefallen. Bis dahin hatte er 25 Pässe für 487 Yards und vier Touchdowns gefangen. Als Folge wurde Patterson verpflichtet, der 30 Pässe für 506 Yards und sechs Touchdowns erzielte.