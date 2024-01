Anzeichen für schwerwiegenden Abgang verdichten sich Robitaille kehrt offenbar nicht zu Rhein Fire zurück

Robitaille überzeugte aber nicht nur im Trikot von Fire, bereits seit 2016 ist er für verschiedene Teams in Europa aktiv gewesen und gewann seither zahlreiche Titel. Nicht umsonst forderte Rhein Fires Glen Toonga unter dem Post sofort, dass jemand den 31-Jährigen unter Vertrag nehmen sollte. Justin Schlesinger, im Vorjahr an der Seite von Robitaille im Wide-Receiver-Team bei Fire, schrieb: „Viel Liebe! Der beste in Europa für ein Jahrzehnt!“