Sechster Sieg im sechsten Duell Rhein Fires Bilanz gegen Frankfurt Galaxy bleibt makellos

Im zweiten war dann einiges los. Zunächst verkürzte Frankfurt durch einen Touchdown-Pass von Quarterback Luke Zahradka auf Kevin Kaya. Dem vorausgegangen war ein Spielzug, bei dem der eigentliche Receiver Castle einen tiefen Pass auf Normen Schomm geworfen hatte. Danach war Fire an der Reihe und wollte eigentlich punten, doch der Snap auf Sebastian van Santen ging schief – und der lief aus der Not heraus selbst mit dem Ball los und erzielte sogar ein First Down. Kurz darauf stand Toonga wieder in der Endzone.