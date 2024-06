Nächster Härtetest bei den Musketeers „Paris ist sehr gut, aber wir sind immer noch Rhein Fire“

Am vergangenen Samstag ist es also passiert. Nach anderthalb Jahren und 16 Siegen in Folge hat Rhein Fire in der European League of Football (ELF) mal wieder ein Spiel verloren. 10:22 stand es am Ende gegen die Madrid Bravos. Die Verantwortung dafür übernimmt der Head Coach höchstpersönlich: „Es ist mein Job, dass das Team am Spieltag bereit ist. Und das war es offensichtlich nicht. Das fällt auf mich zurück“, sagt Jim Tomsula.