Sonntag klarer Favorit Nach den Guards warten nur noch Topteams auf Rhein Fire

Davon ausgehend, dass Rhein Fire und Frankfurt Galaxy (Sonntag, 16.25 Uhr gegen die Hamburg Sea Devils) ihre Spiele gewinnen, bestreiten die beiden eine Woche später ein direktes Duell um den Sieg in der Western Conference. Sollten die Frankfurter Fire dann mit 25 oder mehr Punkten schlagen, würden sie noch vorbeiziehen. In diesem Fall würde Rhein Fire in den Play-offs schon in der ersten Runde ran müssen. Bei einem Sieg dort hätte man danach ein Auswärtsspiel vor der Brust, statt ein Freilos in Runde eins und Heimrecht im Halbfinale zu genießen.