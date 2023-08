„Phänomenale“ Offensive Line Yasir Raji wird bei Rhein Fire Spieler des Spiels

Die Helvetic Guards zeigten, dass ihre Lernkurve im Vergleich mit der 0:51 Hinspielniederlage gegen Rhein Fire steil nach oben gegangen ist. So machten die Schweizer im Rückspiel der European League of Football (ELF) bereits in der neunten Spielminute ihre ersten sechs Punkte. Weil aber der spielerische Fortschritt bei den Gästen aus Düsseldorf auch keinen Halt gemacht hat, war die Begegnung im eidgenössischen Wil genauso einseitig, wie die im Football-Tempel der Rhein Fire. Am Ende siegten die von Jim Tomsula trainierten Düsseldorfer mit 43:17. Logisch, dass die Düsseldorfer damit die Führung in der ELF Western Conference verteidigten.