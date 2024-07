Enorme Reichweite Mit diesem Partner ist Rhein Fire ein Marketing-Coup gelungen

Der Hype um das Getränk reißt nicht ab. Zwischenzeitlich brachten sie mit Vitavate-Tee und dem Vitavate-Gum neben dem Vitaminwasser noch zwei weitere Produkte auf den Markt. Nach eigenen Angaben verkauften sie bis zum Ende des vergangenen Jahres weit über 30 Millionen Flaschen. Genauere Zahlen wollten die drei aus Marketinggründen nie verraten. Der Run auf das Produkt war aber gerade in den Anfangszeiten enorm und die Flaschen in allen möglichen Läden schnell vergriffen. Mittlerweile findet man die bunten Flaschen der Streamer und Unternehmer in so gut wie jedem Supermarkt.