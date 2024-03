Während der Fußball-EM Rhein Fire könnte mehrfach mit DFB-Elf kollidieren

15. Juni: Am vierten Spieltag der ELF ist Rhein Fire in Paris bei den Musketeers zu Gast, 16 Uhr ist Kickoff. In Deutschland finden an diesem Tag aber von 15 bis 21 Uhr drei Spiele der EM statt. Das DFB-Team ist jedoch nicht dabei, es wird das Turnier am Abend vorher gegen Schottland eröffnet haben. Frankreich spielt erst am folgenden Montag.