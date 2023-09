Rückkehr in die Heimat Max Paatz wird neuer General Manager bei Rhein Fire

„Die letzten 20 Jahre war Norddeutschland mein Zuhause. Doch nun ist es Zeit für mich in die Heimat zurückzukehren. Hamburg zu verlassen, fühlt sich offen gesprochen noch komisch an, aber ich weiß, dass in Düsseldorf eine spannende Aufgabe auf mich wartet“, sagte Paatz, der gebürtig aus Kleve stammt und in der NFL Europe schon einmal als Football Operations Assistant für Rhein Fire tätig war, in der Mitteilung der Sea Devils.