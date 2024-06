„Vermisse die Freude am Football“ Martin Pinter verlässt Rhein Fire

So kam Pinter in den ersten drei Spielen eben kaum zum Einsatz. Nun wird er wohl zu den Cologne Centurions gehen und sich dort mehr Spielzeit erhoffen. Offiziell verkündet ist das noch nicht, aber alle Zeichen deuten darauf hin. An seine nun Ex-Mitspieler gerichtet schreibt Pinter: „Ich kann nur sagen, dass es mir sehr leid tut, dass ich gehe. Aber ich muss tun, was das Beste für mich ist.“ Bald kommt es dann ja auch schon zum Wiedersehen: Am 7. Juli sind die Centurions in Duisburg zu Gast.