Rhein Fires Leon Höltker „Mal sehen, wie weit ich es noch treiben kann“

Denn so fing irgendwie alles an. Beim ersten Finale der European League of Football, im September 2021 in Düsseldorf, da saß Höltker noch auf der Tribüne – nicht ahnend, dass er zwei Jahre später selbst die Trophäe in der Hand halten würde. Damals spielte der Wide Receiver noch daheim für die Coesfeld Bulls in der sechsthöchsten deutschen Liga. Er beobachtete die Spieler an der Seitenlinie und sagte zu seinen Freunden: „Die machen eigentlich nicht viel anders als ich. Das kann ich doch auch packen.“