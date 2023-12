„Wiedersehen in den Play-offs“ Wiegend wechselt von Rhein Fire nach München

Es war damit zu rechnen, nun ist es offiziell: Leander Wiegand verlässt Rhein Fire in die bayrische Landeshauptstadt und zum Ligakonkurrenten Munich Ravens. Das gab das Team am Freitagabend bekannt. „Leander ist eine riesige Verstärkung für unsere Offensive“, freut sich Sean Shelton, Sportdirektor der Münchner, in der Mitteilung. „Er war ein extrem wichtiger Baustein im Team von Rhein Fire in deren Meistersaison und wir freuen uns auf ihn und seine Fähigkeiten.“