„Krasses Gefühl“ Rhein Fire kommt ins Rollen

Das hatte am Sonntag ordentliche 2023er-Vibes. Die Duisburger Arena ist gut gefüllt und Rhein Fire lässt seinem Gegner keine Chance; in diesem Fall den Cologne Centurions, die mit 62:9 geschlagen wurden. Doch die Musikauswahl nach Spielende verdeutlichte, in welchem Jahr die Partie stattgefunden hat: „Links Rechts“ von den „Snollebollekes“ schallte aus den Boxen – und die über 13.000 Fans machten gerne mit, ganz wie die niederländischen Fußballfans aktuell bei der Europameisterschaft.