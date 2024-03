Letzter US-Import von Rhein Fire Kelvin McKnight „lässt Verteidiger regelmäßig aussteigen“

Im Anschluss spielte McKnight zwei Saisons in der kanadischen CFL für die Winnipeg Blue Bombers, mit denen er 2021 auch den Titel gewann. 2023 war er in der XFL für die Seattle Sea Dragons aktiv, wo er vor allem als Return-Spezialist glänzte und als erster Spieler der Liga in diesem Bereich 1000 Yards erreichte. Nathaniel Robitaille und Willie Patterson, McKnights Vorgänger bei Fire, waren ebenfalls ein wichtiger Bestandteil bei den Kickoff- und Punt-Returns. Ein weiteres Plus also.