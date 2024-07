Wohl keine Bye-Week Der Play-off-Weg von Rhein Fire zeichnet sich bereits ab

Das führt auch zu einer interessanten Terminkonstellation: Fire würde als Drittplatzierter in den Play-offs ein Heimspiel am Wochenende des 31. August/1. September haben. An diesem Wochenende ist auch der MSV Duisburg daheim eingeplant (gegen Fortuna Düsseldorf U23). Was übrigens nicht die einzige Terminkollision wäre, auch zwei Wochen zuvor gibt es schon eine. Aber das ist nichts Neues: Auch vor dem Halbfinale von Fire 2023 spielte der MSV am selben Wochenende in der Arena, die Partie des damaligen Drittligisten wurde da freitagabends angesetzt.