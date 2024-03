LIVE ELF-Kader 2024 Rhein Fire holt Hamburgs David Weinstock als Center

Düsseldorf · Rhein Fire verkündet nach und nach den Kader für die Mission Titelverteidigung 2024 in der European League of Football. Über alle Zu- und Abgänge sowie Vertragsverlängerungen informieren wir Sie in unserem Liveblog.

02.03.2024 , 14:43 Uhr