Rhein Fires Justin Schlesinger „Du musst von dir selbst überzeugt sein“

Justin Schlesinger Es war ein unfassbares Erlebnis, wofür ich sehr dankbar bin. Natürlich ist der Kader extrem talentiert auf jeglichen Positionen, auch auf der Receiver-Position. Dann bin ich auch nicht der Größte, weshalb man physisch nicht so auffällt. Da muss man halt wirklich von Training zu Training kämpfen, um seine Rolle in der Mannschaft zu finden und Spielzeit zu bekommen. Für mich persönlich lief es sehr gut. Ich habe mir recht schnell meinen Platz erkämpft und die Zeit, die ich auf dem Feld war, meiner Meinung nach sehr gut nutzen können. Vieles hat aber auch mit unserem System zu tun und dem Offensive Coordinator Andrew Weidinger, den anderen Receivern und unserer Offensive Line, die Jadrian (Clark, Quarterback, Anm. d. Red.) so viel Zeit gibt. Da kann man sich nur freilaufen. Für mich war die Saison der Hammer, auch das Spiel in Hamburg vor 32.500 Zuschauern oder das Finale, generell vor einem Schnitt von 10.000 Zuschauern. Das hat man sich als kleiner Junge nicht wirklich träumen lassen. In so einer Organisation mit so einem Gameday-Management und so einem Coaching Staff zu spielen, das war schon etwas sehr Besonderes.