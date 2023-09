Rhein Fire vor dem Halbfinale Völker vor Comeback – Van Santen probt für nächsten Rekord

Völker hatte sich am 9. Juli beim Sieg gegen die Munich Ravens (39:25) an der Schulter verletzt und war seither ausgefallen. In einem Instagram-Video am Montag kündigte er nun sein Comeback an. In dem Video sieht man mehrere Ausschnitte von Völker beim Krafttraining. Am Ende sieht man ihn dann wieder auf dem Trainingsplatz von Rhein Fire in Aktion. „Das Comeback hat nichts mit Glück zu tun“, schreibt er dazu. „Das sind zehn Wochen harte Arbeit, Hingabe und Beständigkeit, während viele Leute gesagt haben, es wäre unmöglich.“