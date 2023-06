Nach Auftaktsieg gegen Frankfurt Tomsula erwartet deutliche Steigerung von Rhein Fire

Dadurch, dass Tomsula van Santen am Samstag nochmal kicken ließ, habe er eine Grundregel gebrochen, wonach Kicker am Tag vor dem Spiel üblicherweise eben nicht mehr kicken, sondern die Beine ausruhen. Tomsula aber schnappte sich van Santen noch am Samstag, damit er in der Duisburger Arena ein paar Field Goals kickte. Es war nämlich das erste Mal, dass van Santen, der eigentlich Fußballer ist und sein erstes Football-Spiel absolvierte, durch echte Field Goals schoss und Tomsula wollte ihm vor dem Spiel die Möglichkeit dazu einräumen. Im Training werden zum Kicken lediglich Stangen an der Querlatte des Fußballtores befestigt und die Field Goals im Stadion eben erst am Tag vorher aufgebaut. „Ich wusste, was das bedeuten könnte. Aber ich hatte das Gefühl, ich müsste ihn aufs Feld lassen und durch Goalposts kicken lassen vor dem Spiel“, stellte Tomsula klar.