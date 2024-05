„Haben es vermasselt“ Tomsula bittet Fans von Rhein Fire um Entschuldigung

Düsseldorf · Es kommt selten vor, dass ein Trainer einen Medientermin damit beginnt, Fehler des eigenen Vereins einzugestehen. Doch genau das tat der Head Coach von Rhein Fire nun. Warum der US-Amerikaner sich in dieser Form an die Anhänger wandte und was er genau sagte.

03.05.2024 , 17:45 Uhr