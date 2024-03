Wenn eine Tüte Chips entscheiden kann Rhein Fires Chikere berichtet vom Football-Casting unter Dauerbeobachtung

Nach der Ankunft am Montag standen am Donnerstag die ersten Tests an. Der Hotelflur diente am Vorabend für einige als Vorbereitungsfläche. Auch für Chikere – der sich dabei einen Hexenschuss zuzog, was ihn bei den späteren Übungen natürlich behindern sollte. „Aber man wollte sich halt keine Blöße geben, das hat man auch den anderen angemerkt“, sagt Chikere. „Selbst ein Spieler mit einem gerissenen Brustmuskel ist den 40-Yards-Sprint gelaufen.“