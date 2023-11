Rhein Fires Quarterback Clark wirft sieben Touchdown-Pässe beim Debüt in England

Dass es sportlich ein überschaubares Niveau ist in der Universitäts-Football-Liga in England, das war Jadrian Clark klar, als er sich den Bullets der University of the West of England in Bristol anschloss. Wie überschaubar, zeigte er am Samstagabend bei seinem Debüt gegen den Lokalrivalen SGS Pride, den Clark mit den Bullets 60:0 besiegte. Der Quarterback, der 2023 mit Rhein Fire eine perfekte Saison spielte und wertvollster Spieler der European League of Football (ELF) wurde, warf gleich sieben Touchdown-Pässe.