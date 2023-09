Verleihung am Samstag Jadrian Clark ist MVP der European League of Football

Und Clark hat abgeliefert: In seinen zwölf Spielen in der regulären Saison warf er 361 Pässe und brachte davon 237 an für 3586 Yards sowie aberwitzige 53 Touchdowns. Die Spieler mit den zweitmeisten Touchdowns sind Chad Jeffries von den Munich Ravens und Zach Edwards von den Paris Musketeers mit „nur“ 30. Auch bei den Yards ist Clark statistisch der Beste. Der 29-Jährige warf in 14,68 Prozent seiner Passversuche einen Touchdown, auch das ist mit Abstand Bestwert. Seine Interception-Quote von 1,94 Prozent ist ebenfalls ein Top-Wert (sieben waren es). Kurzum: Clark hat eine Saison in der ELF gespielt, die so schnell voraussichtlich niemand toppen wird. Vor allem die 53 Touchdowns nicht; Rekord waren bisher 36.