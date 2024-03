Jadrian Clark gewinnt Titel in England „Hoffe, ich konnte einen positiven Einfluss haben“

Die UWE Bullets aus Bristol haben den Begriff einer perfekten Saison im American Football nochmal neu definiert. Das Team der University of the West of England, für das auch Rhein Fires Quarterback Jadrian Clark in den vergangenen Monaten spielte, hat den dritten Titel in Serie gewonnen und dabei alle elf Spiele dieser Saison gewonnen. Aber nicht nur das: Man hat dabei nicht einen einzigen Punkt des Gegners zugelassen.