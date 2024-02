Kurioser Halbfinal-Einzug Jadrian Clark dominiert in England auch bei schlechtem Wetter

Ein wenig überraschendes Ergebnis, denn die Bullets haben bereits zweimal in Folge den Titel geholt und streben Nummer drei an. Die reguläre Saison schloss man mit acht Siegen aus acht Spielen ab bei einem Punkteverhältnis von 486:0. Punkte des Gegners hat man in der laufenden Saison also noch gar nicht zugelassen.