Rhein Fires Ein-Tages-Heimat in Oberhausen Herz statt Kommerz – eine Liebeserklärung ans Niederrheinstadion

Die jedoch sind aktuell - mal wieder - nicht in Sicht: „Vierte Ligaaaa tut so weh. Scheißegal, wir sind daaaa. Jedes Spiel. Ist doch klaaaar“: So geht ein in rot-weißen Kreisen überaus beliebter Stadionsong, den die unverbesserlichen Stadiongeher (oder besser: -steher) auf der im Jahr 2018 neu gebauten „Revierkraft“-Tribüne auch in verflixten 13. Jahr nach dem Zweitligaabstieg immer noch mit Inbrunst anstimmen, wenn die da unten auf dem Rasen mal wieder das tun, was sie wahrscheinlich am besten können: es spannend machen! Um am Ende - nach großem Fight und noch mehr Drama - mit leeren Händen dazustehen.