Rhein Fire in Oberhausen Jason Chikere erfüllt sich einen Kindheitstraum

Das würde Rhein Fire natürlich freuen, schließlich will man weiter wachsen und mehr Fans im Stadion begrüßen. Um den Zuschauerschnitt von fast 10.000 aus dem Vorjahr zu überbieten, dürfte das Spiel in Oberhausen aber erstmal eine Hypothek bilden: Zwischen 7000 und 8000 Zuschauer werden wohl da sein. Das liegt sicher vor allem an den wenigen Sitzplätzen (etwa 4000), die logischerweise schnell vergriffen waren. Allein das Spiel wird etwa drei Stunden dauern, das will nicht jeder auf einem Stehplatz mitmachen. So oder so werden die Fans von Rhein Fire wie üblich für eine gute Stimmung sorgen. Unter ihnen dürften auch einige Freunde und Familienmitglieder von Jason Chikere sein. Der Defensive Tackle ist gebürtiger Oberhausener und freut sich natürlich besonders auf die Partie in seiner Heimatstadt.